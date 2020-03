Il Comune: “320 persone in quarantena? Fake News”

La precisazione: “Notizia assolutamente priva di fondamento”

Di: Antonio Caria

“È assolutamente priva di fondamento la notizia che a Tonara ci siano 320 persone in quarantena, nessuna fonte istituzionale ha passato alla stampa questa informazione”.

Lo si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Tonara che precisa: “Le persone interessate sono state contattate quasi tutte. Il lavoro è lungo, siamo in costante coordinamento con Prefettura e Ats”.

“È confortante sapere – specificano – che dal giorno 6 marzo i cittadini interessati non siano entrati in contatto col paziente. Non ci sono altre segnalazioni di possibili contagiati e questo è positivo. Manteniamo la calma, stiamo tranquilli, seguiamo le regole, stiamo a casa”.