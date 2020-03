Domenica 22 marzo libera circolazione dei tir in Sardegna e in Italia

Mellino: “Decisione saggia e tempestiva del Ministero dei Trasporti”

Di: Antonio Caria

Un decreto della Ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, ha stabilito che domenica 22 marzo, i camion potranno circolare liberamente in Sardegna e su tutto il resto del territorio italiano.

Revocato, quindi, il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sulle strade extraurbane e sospeso il calendario 2020 dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti da 7,5 tonnellate,

Per quanto riguarda quelli impegnati in servizi di Trasporto Internazionale, i divieti sono sospesi anche per le domeniche successive e fino ad un successivo provvedimento.

“È stata presa una tempestiva, giusta e saggia decisione in un momento così grave per il Paese e per il settore – ha sottolineato Giovanni Antonio Mellino, Presidente di Confartigianato Trasporti Sardegna – sin da subito avevamo chiesto alla Ministra di intervenire per questo sblocco e siamo stati ascoltati”.