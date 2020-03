Sassari si affida alla Madonna delle Grazie

L'arcivescovo Gian Franco Saba ha annunciato che il simulacro verrà trasferito presso la Cattedrale di San Nicola

Di: Redazione Sardegna Live

L'arcivescovo di Sassari Gian Franco Saba ha annunciato che il simulacro della Madonna delle Grazie verrà trasferito dalla sua sede abituale, presso la cappella delle Cliniche di San Pietro, alla Cattedrale di San Nicola.

"Vista e considerata la situazione attuale di straordinaria emergenza - spiega il religioso -, a conclusione di questa Eucaristia, facendomi interprete delle molteplici richieste che ho ricevuto dai fedeli laici e dai sacerdoti, desidero comunicare proprio da questo luogo simbolico che da domenica 22 marzo il simulacro della Madonna delle Grazie sarà solennemente collocato in forma straordinaria nella Cattedrale".

Fu monsignor Arcangelo Mazzotti, nel 1943, a istituire il voto alla Vergine. Allora la città era minacciata dalle bombe, oggi il nemico da combattere è altrettanto subdolo e destabilizzante per Sassari e il suo territorio, il più colpito dell'Isola.

"I presbiteri si alterneranno in preghiera nella Chiesa cattedrale - così monsignor Saba - nel rispetto delle norme restrittive. Tutti i fedeli si uniranno alla preghiera dalla propria casa, non essendo possibile farlo in presenza all'interno del Duomo".

Alle 10 di domenica 22 marzo, le campane di tutte le chiese della città e dell'arcidiocesi suoneranno a festa. I fedeli potranno partecipare a distanza, ma con uguale intensità, grazie anche alla diretta streaming diffusa sul sito web e sul canale Youtube della Diocesi.