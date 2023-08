Nuoro. Aggredisce una donna e raggiunto dalla polizia dà in escandescenze

Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale

Di: Redazione Sardegna Live

Nella serata di ieri, mercoledì 2 agosto, il personale delle Volanti della Questura di Nuoro ha arrestato un cittadino nuorese per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

La vicenda trae origine dalla segnalazione di una donna la quale aveva richiesto l'intervento della Polizia in piazza Vittorio Emanuele in quanto, poco prima, una ragazza era stata aggredita da un uomo.

Giunti immediatamente sul posto, a poca distanza dalla piazza gli agenti hanno intercettato l'aggressore il quale sarebbe andato subito in escandescenza oltraggiando e spintonando gli operatori e tentando di sottrarsi al controllo.

Visto lo stato di agitazione e l'atteggiamento non collaborativo, l'uomo è stato accompagnato in Questura dove avrebbe continuato nella sua condotta oltraggiosa ed aggressiva verso i poliziotti per cui lo stesso è stato posto in stato di arresto in attesa di convalida da parte dell'Autorità giudiziaria.