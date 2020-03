Al via il potenziamento delle strutture per l’emergenza Covid-19

Accorpati alcuni reparti. Smentita la chiusura dell'urologia

Di: Antonio Caria

Sono iniziati gli accorpamenti dei reparti per consentire il potenziamento delle strutture impegnate nell’emergenza Coronavirus.

Lo ha reso noto l’Aou di Sassari. Sono stati accorpati, nella palazzina di viale San Pietro, il reparto della Clinica Medica e della Patologia Medica, mentre nelle stecche bianche ci saranno i reparti di Otorinolaringoiatria, la Clinica Maxillofacciale, la Clinica di Chirurgia pediatrica e quella di Oculistica.

Per quanto riguarda il Covid-19 il direttore generale Nicolò Orru spiega che “Si tratta di una infezione comunitaria che si estende molto rapidamente a causa della presenza di soggetti asintomatici che diffondono rapidamente il virus. E questo è quanto avvenuto a Sassari”.

Smentite le voci di una chiusura della struttura di Urologia. “Il reparto – sottolinea la Direzione – è aperto ma non ha pazienti al suo interno e non effettua attività ambulatoriali non urgenti, anche in seguito alle disposizioni già impartite dalla direzione che ha sospeso gli interventi programmati e le attività ambulatoriali differibili”.