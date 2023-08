Numero chiuso a Cala Luna, Fancello (minoranza): "La sindaca si dimetta"

Il commento della capogruppo: "Atteggiamento prevaricatore e grave danno di immagine"

Di: Redazione Sardegna Live

“L’imbarazzante vicenda del numero chiuso fantasma a Cala Luna, che si è conclusa con un prevedibile nulla di fatto davanti al Prefetto di Nuoro, ha svelato la totale inadeguatezza della sindaca di Dorgali Angela Testone e della sua maggioranza, incapaci di svolgere il proprio ruolo democraticamente”.

Così Elena Fancello, capogruppo della minoranza in consiglio comunale a Dorgali, commenta, a nome di tutto il gruppo consiliare, il risultato dell’incontro svoltosi nella mattina di martedì in Prefettura a Nuoro, nel quale è stato deciso di rinviare la regolamentazione del numero chiuso a Cala Luna al 2024, per cui nessuna ordinanza sarà operativa dal 1 agosto, come annunciato dalla Sindaca di Dorgali nei giorni scorsi.

“Le dimissioni immediate della Sindaca - prosegue Fancello - costituirebbero l’unico gesto sensato per rimediare ai danni provocati in pochi giorni dal suo comportamento incomprensibile e prevaricatore, dal quale è derivata una settimana di tensioni sociali, annunci a mezzo stampa, confusione, con un gravissimo danno di immagine al nostro territorio e al settore turistico in generale”.

“Come già detto nei giorni scorsi, ribadisco, a nome di tutto il gruppo consiliare di minoranza, che non è possibile pensare di prendere decisioni di questo tipo senza aver consultato la minoranza in consiglio comunale, gli altri Comuni del Golfo di Orosei, il territorio e gli operatori turistici”, conclude la capogruppo.