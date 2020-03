Coronavirus. Sono 206 i casi positivi in Sardegna

Sale ancora il dato su Sassari: +60

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 206 i casi di positività al virus Covid-19 accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza.

È quanto rilevato dall'Unità di crisi regionale nell'ultimo aggiornamento. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 1.334 test.

I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 52, di cui 9 in terapia intensiva, mentre 152 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato dei casi positivi comprende i due decessi finora registrati in Sardegna. Sul territorio sono stati rilevati complessivamente 41 casi accertati Covid+ nella Città Metropolitana di Cagliari (+9 rispetto all'ultimo aggiornamento), 7 (+2) nel Sud Sardegna, 3 a Oristano, 21 (+1) a Nuoro e 134 (+60) a Sassari.

A SASSARI. In Dialisi sono risultati positivi una paziente, già trasferita in Malattie infettive, e due infermieri. Il resto del personale è regolarmente al lavoro e attende il risultato dei tamponi. Positivi anche un degente e quattro operatori della Clinica urologica: il paziente è stato ricoverato in Malattie infettive, il personale sanitario è isolato a casa. Positivo al Covid-19 un ospite della casa famiglia della struttura psichiatrica della Assl, nel complesso di Rizzeddu. Anche in questo è scattato il trasferimento in Malattie infettive.

A OLBIA. Quindici persone tra medici, infermieri e pazienti dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, sono risultate positive oggi al Coronavirus.

Lo fa sapere il sindaco Settimo Nizzi, che ha emanato una nuova ordinanza che riduce gli orari di apertura delle attività commerciali.

"Dobbiamo mettere in campo tutto quanto possibile per evitare che il virus si diffonda. - ha detto il sindaco Nizzi - Abbiamo deciso di anticipare la chiusura dei negozi alle 18.30 nelle giornate feriali e disporne la chiusura totale per l'intera giornata di domenica. Resteranno aperte con i consueti orari farmacie e parafarmacie, comprese quelle presenti nei centri commerciali".