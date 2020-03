“Un arcobaleno di speranza”, a Pozzomaggiore le mascherine della solidarietà

A giorni la consegna anche all’ospedale di Ozieri

Di: Antonio Caria

Mascherine di vari colori in segno di solidarietà verso coloro che, in questo momento sono in prima linea nei confronti di coloro che sono in prima linea nella lotta al coronavirus e che, comunque, non fanno mancare i servizi essenziali alla popolazione.

Una sarta di Pozzomaggiore ha deciso di realizzare delle mascherine che sono già in distribuzione in paese. Un altro gesto importante è il fatto che, nei prossimi giorni, saranno consegnate all’ospedale di Ozieri.