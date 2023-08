In autobus a Sestu con la carrozzina: “Ci fanno sentire inferiori”. Il racconto

Il duro sfogo di un nostro lettore disabile

Di: Redazione Sardegna Live

“Ci fanno sentire inferiori” esprime così il suo rammarico Matteo, un nostro lettore che ha deciso di segnalare un disservizio da lui riscontrato nel sud Sardegna. “Io sono disabile in carrozzina. Dovevo andare a Sestu-Policlinico con l'autobus. Quando è arrivata la linea 117 ho dovuto constatare che l’autista, alla guida del mezzo, non è riuscito a far funzionare la pedana per i disabili. Ho quindi aspettato il 110 (sempre linea Sestu- policlinico) che, una volta arrivato, ha presentato lo stesso problema del mezzo precedente.”

“La risposta dell'Arst - scrive l'uomo - è stata: ‘Prima di prendere un autobus deve chiamare e avvisare della sua disabilità’ in modo che (a loro parere), si organizzino per il trasporto.”

“Sinceramente mi sento discriminato e, ancora una volta, ci fanno sentire inferiori. È vero non siamo, noi disabili, come tutti gli altri; io faccio tutto il possibile per non essere di peso a nessuno, nonostante la mia condizione fisica.”