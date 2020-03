Proseguono le operazioni di sanificazione di piazze, strade e marciapiedi

Montis: “Evitare il fenomeno contagioso della “tuttologia” sul web”

Di: Antonio Caria

Stanno andando avanti le operazioni notturne di sanificazione di piazze, strade e marciapiedi di Alghero, in base al calendario predisposto dal Comune.

“Colgo l’occasione per ringraziare personalmente il personale della ditta Ciclat impegnata in questi giorni in un lavoro straordinario unitamente al personale della Provincia e a tutto il personale Comunale che si sta impegnando senza sosta durante tutta la notte per far in modo che tutto vada bene. A loro va il mio sostegno e sicuramente anche quello della stragrande maggioranza dei cittadini”, ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente, Andrea Montis, che ha chiesto di evitare il propagarsi del fenomeno contagioso della “tuttologia” sul web, “Soprattutto – specifica – per rispetto di chi lavora durante la notte per gli interventi di sanificazione”.

La sanificazione avviene tramite l’uso di una soluzione di ipoclorito di sodio e acqua che viene nebulizzata al fine di evitare ruscellamenti e consentire di propagare in un più ampio raggio il disinfettante.