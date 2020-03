Coronavirus. Sorpreso in giro per il paese a bordo di un quad senza revisione e assicurazione

Proseguono i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro per contrastare il mancato rispetto delle disposizioni nazionali anti Covid-19

Di: Redazione Sardegna Live

Nonostante gli appelli a non uscire di casa sono ancora numerose le persone che non rispettano la normativa emanata per il contenimento dell’infezione da Covid-19.

Un uomo è stato sorpreso, dai carabinieri della compagnia di Tonara, in giro senza un valido motivo, a bordo di quad privo di revisione e assicurazione. L’uomo è stato sanzionato per le violazioni del codice della strada.

Non sono mancate situazioni inopportune come quelle rilevate dai carabinieri di Lanusei con autocertificazioni relative a partite di calcio o spuntini con gli amici. In questi giorni, i carabinieri hanno denunciato numerose persone che sono state trovate fuori dalle rispettive abitazioni senza fornire motivazioni valide e, in alcuni casi, addirittura senza motivazione alcuna, palesando una totale non curanza delle misure emergenziali in atto.