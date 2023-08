Omicidio in B&b a Quartucciu, svolta l'autopsia: morte per strangolamento

Sul cadavere riscontrate ferite riconducibili a una colluttazione fra vittima e assassino

Di: Redazione Sardegna Live

E' morto per strangolamento Gabriele Pergola, il 43enne di Quartu Sant'Elena ucciso nella notte fra domenica e lunedì in una stanza del B&b "Corte Cristina" di Quartucciu. Il dato emerge dall'autopsia effettuata oggi dal medico legale Roberto Demontis, al Policlinico di Monserrato.

Gli accertamenti necroscopici, ordinati dalla pm Diana Lecca, sono durati circa 4 ore e hanno confermato quanto emerso dai primi accertamenti effettuati all'interno della camera della struttura ricettiva dove si è consumato il delitto.i

La vittima, secondo quanto ricostruito, è stata strangolata con l'asciugamani. Sul corpo il medico legale ha riscontrato anche diverse ferite riconducibili a una colluttazione avuta con l'assassino.

In manette con l'accusa di omicidio un 20enne residente a Sinnai, Gabriele Cabras. Il giovane, difeso dall'avvocato Giovanni Cabras, sarà ascoltato domani dal gip Luca Melis per l'udienza di convalida. Per la prima volta, dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio nella caserma dei carabinieri di Quartu Sant'Elena, potrebbe fornire la sua versione dei fatti.

"Il mio assistito è ancora sotto choc - spiega all'ANSA l'avvocato Giovanni Cabras - è lucido, è molto dispiaciuto per quanto è accaduto".