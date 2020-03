Coronavirus. Altri due casi positivi a Sassari: sono due persone di Loceri che lavorano in ospedale

I due si trovano in quarantena in Ogliastra ma la situazione è sotto controllo

Di: Redazione Sardegna Live

Altri due casi positivi al Covid-19. Si tratta di due persone originarie di Loceri che lavorano all’ospedale di Sassari. I due pazienti stanno bene e si trovano in quarantena nelle loro abitazione ogliastrine. Il primo cittadino di Loceri, Roberto Uda, assicura che la situazione è sotto controllo, non c’è alcun pericolo di contagio, e raccomanda i cittadini di stare in casa e rispettare il Dpcm.

Per il momento la situazione in Ogliastra è positiva, il virus in questa zona dell’Isola non è ancora arrivato. Si spera però che il caso delle due persone di Loceri non tolga questo “primato” al territorio