Uta, tradizioni e colori del mondo: oggi la serata inaugurale di “Ballus”

Presenteranno Roberto Tangianu e Valentina Caruso

Di: Alessandra Leo

La 21^ edizione di “Ballus”, in programma dal 1° al 5 agosto a Uta, è ufficialmente iniziata e, dopo due giornate all’insegna della cultura e dell’unione tra i popoli del mondo, oggi si svolgerà la tanto attesa serata inaugurale, piatto forte dell’evento.

La manifestazione, organizzata dalla Pro loco di Uta con il patrocinio dell’Assessorato del turismo regionale, è cominciata martedì 1° agosto con la Giornata dell’accoglienza. Tra saluti e scambi di doni tra gruppi partecipanti, quest’anno gli Stati Uniti, l’Irlanda, la Malesia, l’Uruguay, l’Italia e ovviamente la Sardegna, erano presenti il sindaco e le autorità locali del Comune di Uta.

Mercoledì 2 agosto alle ore 19:00 si è svolta la Santa Messa per la pace tra i popoli presso il Santuario di Santa Maria.

Oggi, giovedì 3 agosto, alle ore 21:30 si svolgerà la tanto sentita serata inaugurale in Piazza Santa Maria. Parteciperanno i padroni di casa con il Gruppo Folklorico “Pro Loco Uta”, dal Piemonte i “Danzatori di Bram” di Cavour, dall’Irlanda “Loughgiel School of Irish Dance” di Belfast, dagli Stati Uniti “Wici Song And Dance Theater” di Chicago, dalla Malesia “Melaka Heritage Institute” da Melaka.

Presenteranno la serata Roberto Tangianu e Valentina Caruso.