Tortolì e Perdasdefogu arrivano due nuovi medici di famiglia

A darne notizia è la direzione del Distretto socio sanitario di Tortolì

Di: Redazione Sardegna Live

A partire dal 2 aprile il medico di Medicina generale Martina Contu, sarà a disposizione dei pazienti di Tortolì nel nuovo studio in Corso Umberto, 1. A darne notizia è la direzione del Distretto socio sanitario di Tortolì.

A Perdasdefogu invece arriverà Francesca Frau, medico di Medicina generale, che aprirà l’ambulatorio in via Colombo 2. A partire dal 30 marzo.

In entrambi i casi gli utenti che volessero effettuare una scelta in suo favore sono invitati ad utilizzare le modalità indicate a seguito dell’emergenza Covid-19 ovvero invio della richiesta alla e-mail: cup.lanusei@atssardegna.it o, in alternativa, recarsi ad effettuare la scelta presso una delle farmacie territoriali abilitate, oppure compilare la modulistica apposita disponibile presso lo studio medico.