Cocaina e marijuana nascoste nel marsupio: arrestato un 25enne di Carbonia

Il controllo a bordo di un'auto ha dato esito positivo

Di: Redazione Sardegna Live

Gli agenti del Commissariato di Carbonia hanno arrestato un 25enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella nottata, i poliziotti hanno notato transitare nella periferia di Carbonia un’auto con a bordo tre soggetti, di cui uno noto agli operatori per i suoi precedenti in materia di stupefacenti.

Così gli agenti hanno fermato il conducente per procedere al controllo. Secondo quanto riferito, fin da subito il 25enne ha manifestato segni di nervosismo, tanto da insospettire i poliziotti che hanno proceduto ad una perquisizione personale e veicolare.

Il controllo ha dato esito positivo. All’interno di un marsupio indossato dal giovane sarebbero stati rinvenuti due involucri, uno contenente 11 grammi di cocaina e l’altro 2 grammi di marijuana. La perquisizione è stata inoltre estesa al suo domicilio, ma con esito negativo.

Al termine delle formalità di rito, il ragazzo è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti accertati dagli investigatori saranno sottoposti alla valutazione del gip, nell’udienza che si terrà nella mattinata odierna.