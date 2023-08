Allaccio abusivo alla rete elettrica: denunciato un meccanico di Quartucciu

La scoperta dei tecnici e l'intervento dei carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Quartucciu, un 33enne meccanico di professione è stato denunciato per furto di energia elettrica.

I carabinieri di Selargius hanno effettuato un sopralluogo in supporto ai tecnici della società E-Distribuzione presso l’abitazione dell’uomo, in via Planargia.

Qui è stato accertato che, dal 23 luglio 2020 al 1 marzo 2021, l’uomo avrebbe usufruito illecitamente di energia mediante un allaccio abusivo alla rete elettrica.