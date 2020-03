Prosegue l’attività didattica a distanza

Delunas: “La comunità scolastica sta facendo un gran lavoro”

Di: Antonio Caria

Proseguono, seppur a distanza, le attività didattica degli istituti scolastici di Quartu Sant’Elena.

Lezioni che proseguono tramite il registro elettronico, applicazioni di messaggistica e videoconferenze.

“Il lavoro dei dirigenti scolastici e dei docenti che quotidianamente e con spirito di abnegazione, seppur con infinite difficoltà organizzative, stanno assicurando la didattica a distanza a tutti i ragazzi frequentanti le scuole della città è encomiabile – ha dichiarato l’Assessora alla Pubblica Istruzione Elisabetta Cossu -. Ed è doveroso, inoltre, rivolgere un particolare ringraziamento ai genitori degli alunni, che con la consueta collaborazione e condivisione stanno garantendo la fattibilità delle azioni didattiche intraprese. Non dimentico inoltre di ringraziare tutta la comunità scolastica e quindi anche gli amministrativi e tutto il personale scolastico, che contribuiscono con il loro lavoro al coordinamento delle attività”.

Non è escluso il Servizio di Assistenza Educativa Specialistica rivolto agli studenti diversamente abili, per cui si è concordato, insieme alle cooperative Ctr Onlus e Cemea, CEMEA l’avvio delle lezioni con modalità di intervento a distanza, attraverso videochiamate, condivisione di materiale online e colloqui telefonici di supporto ai genitori e ai minori.

“Tutti gli educatori sono quindi in prima linea, con i docenti, per supportare alunni e rispettive famiglie – ha aggiunto la Cossu -. Lavorando tutti insieme in un’unica direzione sarà possibile superare anche momenti così difficili per tutti”.

“La comunità scolastica di Quartu sta facendo un gran lavoro – ha sottolineato il Sindaco Stefano Delunas -. Tutti hanno avviato la didattica a distanza, sebbene non tutte le famiglie abbiano la possibilità di mettere a disposizione un computer. In tal senso si sta rivelando sicuramente utile il programma di solidarietà digitale avviato dal Ministero, dal quale è possibile accedere gratuitamente per questo periodo di difficoltà a diversi supporti tecnologici e anche a giga illimitati. Intanto ogni dirigente scolastico si è attivato per igienizzare gli edifici. Al momento restano aperte solo le sedi principali degli uffici amministrativi. Il decreto firmato l’altro ieri dal Presidente del Consiglio prevede diversi milioni di euro a favore della didattica a distanza e per garantire un ulteriore intervento di sanificazione prima della riapertura degli istituti. Ed è appunto alla riapertura e alla ripresa dell’attività di classe che guardiamo oggi con realismo ma moderata fiducia”.