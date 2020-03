Una nuova fabbrica di mascherine in Sardegna, l'annuncio dell'ex consigliere regionale Congiu

"Un'azienda di materassi di Bonorva dedicherà parte della propria produzione alla realizzazione di un'arma preziosa contro l'epidemia"

Di: Redazione Sardegna Live

I dispositivi di protezione che scarseggiano presso le strutture sanitarie sono una delle principali emergenze nell'emergenza. Mascherine, guanti, occhiali protettivi sono di vitale importanza perché medici e infermieri operino in sicurezza nel contrasto alla diffusione del coronavirus.

E' uno spiraglio di luce nel buio dell'epidemia la notizia annunciata dall'ex consigliere regionale Gianfranco Congiu che scrive: "E' ufficiale: la Pietri SrL - Il Ghiro Materassi di Bonorva, azienda leader in Sardegna, ha scelto di dedicare una parte della propria produzione industriale alla realizzazione di mascherine protettive contro il coronavirus".

"Da oggi - spiega Congiu - la Sardegna ha un’arma in più per combattere l’epidemia. Lo dovevamo a tutti coloro che sono esposti al rischio di contagio; ai sanitari che si battono giornalmente per difendere la nostra salute; a chi si è ammalato e lotta per sopravvivere; a chi non ce l’ha fatta".

"Complimenti ai fratelli Pietri per il coraggio. Questa è la Sardegna che ci piace. Questa è la Sardegna, questi sono i Sardi che vogliamo. Sardi come Massimo, Katy, Cinzia, Luigi, Alessandra".