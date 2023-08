Francesca Michielin in concerto domani ad Alghero

L’apertura del concerto sarà affidata a Vanessa Bissiri, cantautrice nata in Sardegna, al suo esordio come solista

Di: Redazione Sardegna Live

Le Ragazze Terribili, in collaborazione con la Fondazione Alghero, portano sul palco di “Alghero Experience” la straordinaria e poliedrica Francesca Michielin.

Appuntamento fissato per domani alle ore 21.30 (apertura cancelli prevista per le ore 20) in Largo Lo Quarter - nel cuore pulsante del centro storico algherese - con L’estate dei Cani Sciolti, versione live dell’ultimo progetto discografico di Francesca Michielin, prima affascinante e attesissima tappa del Festival Abbabula 2023 nella sua corsa verso l’estate dei suoi 25 anni.

L’apertura del concerto sarà affidata a Vanessa Bissiri (20.45), cantautrice nata in Sardegna, al suo esordio come solista. Biglietti ancora disponibili: € 34,50 compresa prevendita per il settore I; € 28,75 compresa la prevendita per il settore II. I ticket sono disponibili all’acquisto al botteghino all’ingresso Lo Quarter a partire dalle ore 19 e in prevendita online nelle biglietterie del circuito TicketOne e fisicamente presso la sede della cooperativa Le Ragazze Terribili in via Roma 144 a Sassari e presso l’Atelier#3 in via Carlo Alberto 84 ad Alghero. Info-line 079278275, email info@leragazzeterribili.com.

Reduce dal successo alla conduzione dell’ultima edizione di XFactor - a 10 anni dalla sua vittoria - Francesca Michielin è cantautrice, compositrice polistrumentista e scrittrice, tra le artiste più apprezzate dell’ultimo decennio. Il 24 febbraio 2023 ha pubblicato per Columbia Records/Sony Music Italy il suo ultimo disco “Cani Sciolti” di cui ha curato ogni aspetto: scrittura, arrangiamento e produzione. Un manifesto alla libertà, sincero e intimo.

Il tour “L’estate dei Cani Sciolti” (produzione Vivo Concerti) porterà Francesca Michielin su alcuni dei più importanti e magici palcoscenici d’Italia.

L’edizione 2023 del festival Abbabula è inserita nel cartellone estivo di Alghero Experience ed è organizzato grazie al contributo del Ministero per i Beni e Attività Culturali, dell’Assessorato della Cultura e quello del Turismo della Regione Sardegna, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero e al patrocinio del Comune di Alghero.