8mila euro all’Aou di Sassari

Diana: “Davanti a queste emergenze non si può restare immobili”

Di: Antonio Caria

Iniziativa solidale del Comune di Stintino che ieri mattina, nel corso della seduta di Giunta, ha deciso di stanziare 8mila euro dal bilancio comunale a favore del Jidc, la rivista scientifica internazionale Journal of Infection in Developping Countries che ha promosso una campagna di raccolta fondi in favore dell’Azienda ospedaliera universitaria di Sassari e del laboratorio di Microbiologia e Virologia.

Abbiamo subito voluto rispondere a questo appello – ha dichiarato il Sindaco Antonio Diana – perché davanti a queste emergenze non si può restare immobili. Nonostante stiamo ancora lavorando in dodicesimi, poiché non abbiamo ancora approvato il bilancio, la decisione è stata presa perché difronte a una situazione di questa portata l'intera comunità non può restare ferma. Si tratta del nostro ospedale, un punto di riferimento per tutti che dobbiamo aiutare. Ci rendiamo disponibili, inoltre, una volta approvato il nostro bilancio, a un ulteriore contributo”.