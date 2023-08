Fonni. Sabato 5 agosto l’11° “Brathallos Folk Festival”

Sul palco i gruppi provenienti dalla Bosnia, dalla Polonia, dal Portogallo, dall’Armenia e dal Senegal

Di: Redazione Sardegna Live

Musica, colori, danze e allegria al centro dell’11esima edizione del Brathallos Folk Fonni, il Festival internazionale del folklore che andrà in scena sabato prossimo, 5 agosto.

Il paese più alto della Sardegna è pronto a ospitare i gruppi folk provenienti dalla Bosnia, dalla Polonia, dal Portogallo, dall’Armenia e dal Senegal e a celebrare la condivisione e la solidarietà fra i popoli.

Una bella occasione, dunque, per mettere in luce le diversità culturali, riscoprire il valore della fraternità, creare momenti di confronto e di conoscenza. È proprio con questo obiettivo che l’Associazione Brathallos 11 anni fa ha deciso di dare vita alla manifestazione che si consolida e cresce di anno in anno.

Così come non frena l’entusiasmo e la voglia di un impegno costante per custodire il filo della memoria da parte dei componenti del gruppo.

Sabato 5 i riflettori sul Brathallos Folk Fonni si accenderanno alle ore 22, dopo una giornata ricca di appuntamenti. Oltre ai gruppi stranieri, nel corso della serata, presentata da Roberto Tangianu, si esibiranno il Gruppo folk Pro loco di Gavoi e naturalmente il Gruppo folk Brathallos. Al termine, balli in piazza con i Ballade ballade bois.

Il programma nel dettaglio:

Sabato 5 agosto, ore 18:00 Grande sfilata delle maschere. Ospiti della manifestazione saranno le maschere locali Urthos e Buttudos e Sas Mascheras Limpias, MasquAoste (Venezia), CivitaMask (Venezia), Krampus (Alto Adige), Su Bundu (Orani), Merdules Bezzos (Ottana), Mamutzones Antigos (Samugheo), Urtzu e Sos Bardianos (Ula Tirso), Sos Tumbarinos (Gavoi), Is Arestes e s'Urtzu Pretistu (Sorgono), Cambas de Linna (Guspini), Tamburini e Trombettieri (Oristano), S'Attitidu Osincu (Bosa) e le maschere del Portagallo.

Ore 22:00 11° Brathallos Folk Festa Festival Internazionale del Folkore.

Il weekend proseguirà con l'attesissimo Palio di Fonni (domenica 6 agosto) giunto quest'anno alla sua 37^ edizione. La corsa a pelo più seguita dell'Isola, organizzata dalla Società Ippica Fonnese, vanta un montepremi di 31mila euro. L'evento sarà impreziosito dalle pariglie dei cavalieri di Fonni.