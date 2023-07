Riprende il viaggio "infinito" verso l'Elba per mille passeggeri partiti da Olbia

Il traghetto di Sardinia Ferries ripartito dopo il black out

Di: Redazione Sardegna Live

E' ripartito dopo il ripristino dei motori da parte del personale di macchina il traghetto Mega Express Three della Sardinia Ferries. E' ora in navigazione verso Livorno, dunque, dopo essere partito questa mattina da Golfo Aranci con 954 passeggeri a bordo oltre ai 99 membri dell'equipaggio.

A causare lo spegnimento dei motori, attorno alle 16 di questo pomeriggio, un black out giunto a circa sette miglia a nord ovest dell'isola dell'Elba. La nave non ha avuto necessità di assistenza da terra. La Direzione marittima di Livorno e le capitanerie di porto hanno monitorato la situazione tenendosi in costante contatto radio con la nave.

Fra i passeggeri, oltre a un po' di apprensione, disagi per il caldo dovuto allo spegnimento dell'aria condizionata che ha reso impraticabili gli ambienti interni della nave. Non si sono fortunatamente registrati malori, né è stata necessaria l'assistenza sanitaria per nessuno. L'equipaggio, spiegano le autorità marittime, ha tenuto informati i passeggeri sulle operazioni in corso.

Secondo quanto appreso, dopo la ripartenza, intorno alle 20, il traghetto procedeva alla velocità di crociera di 18 nodi davanti alla Toscana e arriverà a Livorno verso le 21.30 anziché alle 18.45 come previsto.