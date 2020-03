Coronavirus. Satta (Progressisti): “Chiarire le attività operative dell’Unità di crisi regionale”

Il Consigliere regionale: “Risolvere urgentemente le criticità”

Di: Antonio Caria

“Le criticità sulla gestione dell’emergenza coronavirus nell’isola devono essere affrontate e risolte urgentemente. Non possiamo permetterci di perdere un solo attimo a causa di un’inefficiente funzionamento delle strutture di crisi o il mancato raccordo tra tutti i soggetti preposti a prendere decisioni”.

A rimarcarlo sono i Consiglieri regionali dei Progressisti del Consiglio regionale che hanno presentato un’interrogazione, con primo firmatario Gian Franco Satta, dove chiedono “Chiarimenti sui componenti, le funzioni e le attività svolte in questi giorni dall’Unità di Crisi regionale, struttura attivata in tutte le Regioni per affrontare l’emergenza epidemiologica Covid-19”.

“L’Unità di crisi regionale dovrebbe essere lo strumento cardine per la gestione dell’emergenza in Sardegna – ha sottolineato il Consigliere Gianfranco Satta -. Eppure ancora oggi, nonostante la drammatica carenza dei dispostivi di protezione individuale per il personale medico-sanitario e numerosi altri problemi che non trovano soluzione, non sappiamo in che modo l’Unità istituita dall’Assessorato della Sanità stia operando, quali attività stia svolgendo, quali siano i compiti operativi assegnati ai suoi componenti e se stia coordinando e monitorando tutte le misure definite dalla Regione per fronteggiare l’emergenza nell’isola”.