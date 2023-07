Avis. Banchetto informativo all’aeroporto di Alghero. "L'emergenza sangue non va in vacanza"

I volontari dell’Avis Provinciale di Sassari rivolgono un caloroso appello alla donazione

Di: Redazione Sardegna Live

Perché è importante compiere questo gesto di solidarietà? Perché in Sardegna c’è particolarmente bisogno di sangue? Chi può donare? Rispondono a queste e più domande i volontari dell’Avis Provinciale di Sassari, impegnati con un banchetto informativo all’aeroporto di Alghero.

L’obiettivo è continuare a sensibilizzare la popolazione sull'importanza di donare il sangue e il plasma e in particolare di rivolgere un caloroso appello alla donazione a tutti i turisti perché, come ben sappiamo, l’emergenza sangue non va in vacanza.

Un’iniziativa dell’Avis Provinciale che mira a far conoscere le tante attività, che ogni anno vengono organizzate per allargare la cerchia dei donatori, e a far capire che la necessità di donazioni è continua.

“Vogliamo far riflettere le persone sull’importanza di non aspettare le situazioni di emergenza per donare il sangue. Tutti ne possiamo avere bisogno in qualsiasi momento – afferma il presidente dell’Avis Provinciale di Sassari, Antonio Dettori -. Con il nostro banchetto informativo vogliamo avvicinarci ancor di più alle persone, cercare nuovi volontari, sciogliere eventuali dubbi o timori, spiegare che donare il sangue significa anche tutelare la propria salute e prevenire malattie”.

Il banchetto informativo sarà presente all’aeroporto di Alghero dal 31 luglio al 4 agosto e dal 7 all'11 agosto. Inoltre, sempre nella Riviera del Corallo, per favorire le donazioni in questo specifico periodo dell’anno, l’autoemoteca dell’Avis Provinciale di Sassari sarà presente tutti i sabati di agosto in Largo San Francesco, dalle 8 alle 12. Ai donatori sarà offerta la colazione al bar pasticceria “Ciro”, in via Sassari.