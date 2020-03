Erasmus. Rientrati in Sardegna 39 studenti dell’Università di Sassari

Per loro è scattata immediatamente la quarantena in isolamento

Di: Antonio Caria

Sono rientrati questa mattina, in Sardegna, poco dopo mezzogiorno, con una nave Grimaldi Lines da Barcellona con destinazione Porto Torres, 39 studenti e studentesse Erasmus dell’Università di Sassari.

Un rientro, il loro, dovuto al precipitare della situazione legata al Coronavirus che ha causato la sospensione dei collegamenti in tutta Europa e che è stato agevolato tramite il lavoro portato avanti dal Rettore Massimo Carpinelli e dall’Ufficio relazioni internazionali che hanno coinvolto le autorità competenti ed Eugenio Cossu, agente di Gnv, che ha garantito il supporto della compagnia di navigazione.

Per loro è scattata la quarantena in isolamento per 14 giorni. “Ringraziamo l’Ateneo di Sassari, e in particolare l’Ufficio relazioni internazionali, perché in questo momento di sconforto non siamo mai stati lasciati soli – hanno dichiarato gli studenti e le studentesse – L’Ateneo ha risposto a tutte le nostre domande e risolto i nostri problemi. Grazie”.