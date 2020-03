Manicomio di Villa Clara, 20 anni fa chiuse un luogo di tristezza e orrore. VIDEO

Le immagini e le interviste di chi lavorò tra quei reparti: era il 18 marzo 1998, data di chiusura di quel sito, a Monte Claro

Di: Alessandro Congia

Oggi è il 18 marzo e in questo stesso giorno, ma nel 1998, chiuse l’ex manicomio di Cagliari. In un video di Marcello Polastri, storie e racconti inediti, con le testimonianze di Marco Salis e Paola Crobu, in un viaggio nel tempo, unendo allo stato attuale dell’ex Ospedale psichiatrico di Cagliari, gli aneddoti che si consumarono tra i quattro grandi padiglioni ospedalieri nei quali venivano rinchiusi uomini e donne, definiti “agitati” o semi-agitati”.

Sono i luoghi che accolsero “i matti”, gli omosessuali, le persone con il viso deforme, ma dove ci furono anche le zone dedicate alla fede e alla preghiera, la Villa del Direttore, i cortili e gli spazi dedicati alla “terapia del lavoro” per moltissimi degenti.

Guardate il video