Omicidio all'alba a Quartucciu: 43enne strangolato in un b&b

Già fermato il presunto responsabile

Di: Redazione Sardegna Live

E' stato strangolato questa mattina, all'alba, mentre si trovava nel b&b Corte Cristina, in via Nazionale a Quartucciu. Il corpo di Gabriele Pergola, 43 anni, è stato trovato senza vita intorno alle 5.

Già fermato dai carabinieri il presunto autore del delitto, il 20enne Gabriele Cabras. Il giovane di Sinnai lo avrebbe strangolato con un asciugamano al termine di una lite.

Il cadavere è stato trovato dai responsabili della struttura ricettiva. Sul posto, oltre a un'ambulanza del 118, i militari della compagnia di Quartu e quelli di Selargius.

Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei medici, non c'è stato niente da fare. Raccolta la testimonianza e la descrizione della persona che si trovava in camera con Pergola, i carabinieri si sono messi sulle tracce del ventenne e lo hanno rintracciato non distante da Quartucciu.

Cabras si trova attualmente in caserma a Quartu, dove sta arrivando la sostituta procuratrice Diana Lecca, che coordina le indagini. Il giovane verrà ascoltato dalla pm e dovrà ricostruire quanto accaduto all'interno del b&b.

A Quartucciu, nel frattempo, sono arrivati anche i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale e il medico legale.