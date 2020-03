Coronavirus. Emergenza fino a luglio? È bufera

Il presidente Solinas dichiara lo stato di emergenza regionale: panico sui social e fra i sardi reclusi nelle abitazioni

Di: Agi

La notizia deflagra ieri in tarda serata: in Sardegna la Giunta regionale, riunita in videoconferenza, col presidente Christian Solinas (volto protetto dalla mascherina), a Villa Devoto, proclama lo stato d'emergenza fino al 31 luglio per gestire l'epidemia di Covid-19. A ieri i casi accertati erano 121, in buona parte concentrate negli ospedali.

Panico sui social e fra i sardi reclusi nelle abitazioni. Tutti pensano subito alla proroga delle attuali, pesanti restrizioni agli spostamenti e ai viaggi fuori dall'isola, coi trasporti ridotti all'essenziale fino al 25 marzo prossimo con precedenti ordinanze del presidente.

Ma poi dalla Regione arriva la precisazione: "La dichiarazione di stato di emergenza e' esclusivamente finalizzata ad assicurare una maggiore autonomia e allo snellimento delle procedure di azione sul territorio, e non ha alcuna attinenza con nuove restrizioni che allo stato attuale non sono in programma".

La decisione non ha nulla a che fare con l'attuale sospensione dei collegamenti prevista dal decreto ministeriale e in vigore sino al 25 marzo. Sospiro di sollievo, ma le polemiche non si placano.

"Il comunicato ha seminato il panico in tanti che operano nei settori turistici e produttivi", accusa il portavoce dell'opposizione di centrosinistra in Consiglio regionale, Massimo Zedda, ex sindaco di Cagliari e consigliere dei Progressisti. "Per non parlare dell'ulteriore carico di ansia suscitato in tutti i sardi. Il presidente, la giunta e chi scrive gli atti (direttore generale della Presidenza) sono consapevoli della sensibilità e dell'attenzione necessarie nell'attuale emergenza?"