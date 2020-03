Coronavirus. Io resto a casa e cucino: ecco le prime 5 ricette

Cosa prepariamo per pranzo? E per cena?

Tra le tante, queste sono sicuramente le domande che tutti noi ogni giorno ci poniamo.

Dobbiamo restare a casa, per noi stessi e per gli altri. Questo periodo, di emergenza, in cui siamo obbligati a stare tra le mura domestiche, può essere anche un’occasione per dedicarci di più alla cucina, per preparare qualcosa di particolare a nostro marito o moglie, ai nostri figli o anche per imparare nuove ricette.

Sardegna Live, con il vostro aiuto, creerà una rubrica apposita: inviateci le vostre ricette, semplici o complesse.

Scriveteci la ricette, dettagliata, allegandoci se possibile anche una foto, a questa mail: ricettesardegnalive@gmail.com





IL DOLCE. Le Gallettine

kg 1 di farina,

kg 3,50 di zucchero

quasi un bicchiere di olio d'oliva,

2 limoni grattugiati

una bustina di lievito per dolci

5 uova

25 g di ammoniaca

si mettono le uova in una terrina e si girano, si aggiunge lo zucchero e si continua a girare (suggerite le fruste) si versa l'olio, si scioglie l'ammoniaca con un dito di latte e si versa nel composto insieme al lievito.

Infine, si versa la farina un po' alla volta, si aggiunge il limone e si fa un morbido impasto.

Si stacca una parte grossa come un pugno di impasto, si stende col mattarello e si ricavano le gallettine della forma che preferite.

Buon lavoro.

(da Efisia da Alghero)

Le penne ai funghi

Per prima cosa lavate e pulite bene i funghi, privandoli della pelle per poi tagliarli a fettine. Sbucciate e schiacciate l'aglio e ponetelo in una padella grande con 5 cucchiai d'olio. Dorate a fuoco moderato l'aglio e quindi ponete i funghi tagliati. Fate insaporire per 5 minuti, salate e pepate a piacere.

Dopo cinque minuti, versate il vino bianco sui funghi, lasciando a fuoco moderato in modo da mantenere una certa dose di liquido per il sughetto.

Fate cuocere per circa 15 minuti, mentre nel frattempo avrete posto una pentola d'acqua a bollire per cucinare la pasta.

Mettete quindi a cuocere la pasta e nel frattempo grattugiate il parmigiano e tritate bene il prezzemolo.

Una volta cotta, scolate la pasta e saltatela nella padella con i funghi. Amalgamate bene per un minuto versando un pochino di parmigiano e di prezzemolo, quindi impiattate e servite aggiungendo ancora del parmigiano e del prezzemolo.

(da Maria Laura - Sassari)

Arrosto con salsa di verdure

Ingredienti per 6 porzioni

1,2 Kg girello di vitello o manzo

250 ml di vino rosso

300 ml di acqua

1 cipolla grande

1 costa di sedano

2 carote grandi

50 g di burro

Rosmarino, salvia e alloro

Sale e pepe q.b.

Olio d’oliva q.b.

Tagliate a pezzi la cipolla, il sedano, le carote e la cipolla.

Sciogliete in una casseruola abbastanza capiente il burro insieme a un filo d'olio d'oliva.

Posizionate la carne e rosolatela a fiamma vivace per qualche minuto, in tutti i suoi lati. Aggiungete del pepe (secondo i vostri gusti) il rosmarino, la salvia e l’alloro.

Una volta rosolata la carne, aggiungete il sedano, le carote e la cipolla, aggiungete il vino e l’acqua. A fiamma bassa, coprite la casseruola con un coperchio e fate cuocere il girello per un’ora e mezza, girandola ogni tanto.

Controllate la carne e se necessario aggiungere acqua o vino.

Dopo un’ora e mezza, spegnete il fuoco e fate intiepidire la carne. Tagliatela poi a fette sottili.

Togliete anche il rosmarino, la salvia e l’alloro e ottenete una salsa, frullando il fondo con un frullatore a immersione (se necessario aggiungere un cucchiaino di acqua).

Riponete le fette tagliate sottili nella casseruola, salate a vostro piacimento, unite la salsa e lasciate cuocere per almeno altri 10 minuti.

(da Teresa – Cagliari)

Carciofi impanati al forno

4 carciofi

2 uova

sale q.b.

olio extravergine d’oliva q.b.

1 limone

In una casseruola mettete a bollire l'acqua salata con un limone tagliato a pezzi.

Quando l'acqua è in ebollizione, versate i carciofi tagliati a fettine e lasciateli bollire per circa 3 minuti. Trascorso il tempo, accedente il forno e portatelo a 200 gradi, scolate i carciofi e lasciateli intiepidire. Poi impanateli prima nell'uovo e poi nel pan grattato.

Posizionate i carciofi in una teglia coperta da carta forno e conditeli con dell'olio extra vergine di oliva. Mettete la taglia in forno e lasciatela per 30 minuti.

Trascorso il primo quarto d’ora, girate i carciofi dall'altra parte e condite con altro olio.

(da Lucia – Sassari)

Trippa al pomodoro

Ingredienti per 6 persone

1 kg di trippa già pulita

1 cipolla

1 bicchiere di vino bianco secco

Sale

1 cucchiaio d'olio d'oliva

Una decina di foglie di menta

500 kg di pomodori pelati

pecorino grattugiato (a piacimento)

Tagliate la trippa a striscioline e la cipolla a fette sottili.

Mettete l’ingrediente principale in un tegame, accompagnata da un filo d'olio e dalla cipolla.

Fate rosolare il tutto per 30 minuti a fuoco medio.

Versate poi il vino e lasciatelo evaporare quasi completamente. Aggiungete i pomodori pelati e salate, mettete le foglie menta e lasciate cuocere a fuoco basso per altri 30 minuti.

Trascorsa la mezz’ora, impiattate e servitela calda.

In Sardegna questo piatto si completa con una bella spolverata di pecorino grattugiato.

(da Elena - Quartu)