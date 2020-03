Coronavirus. Nel nuorese scattano le denunce per il mancato rispetto del Dpcm

Assembramenti, circoli affollati e oltraggio e minacce

Di: Redazione Sardegna Live

Nel nuorese scattano le denunce. Diverse le persone finite nei guai per non aver rispettato le regole anti Covid-19. I controlli svolti dai carabinieri del comando provinciale di Nuoro hanno beccato diverse persone che in giro per strada o seduta al bar. Tra questi, come accertato dai carabinieri della compagnia di Isili, c’è stato chi aveva promosso lo spostamento di adulti e bambini all’interno di un centro abitato creando una pericolosa situazione di assembramento, che oltre ad essere tassativamente vietato dalla normativa è inconcepibile nella situazione di emergenza in cui ci troviamo.

Poi i militari hanno sorpreso un gruppo a consumare bevande alcooliche all’interno di un circolo e altre due persone invece trovate senza motivo fuori dalle loro abitazioni, hanno oltraggiato e minacciato i carabinieri che stavano effettuando l’accertamento.

“State a casa – ricordano i carabinieri - e usate il buonsenso, sempre. In un momento così delicato è vietata ogni forma di assembramento e si invitano tutti i cittadini a non uscire se non per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. In questo momento difficile c’è chi non rispetta delle semplici regole: tutelare la propria incolumità e quella degli altri”.