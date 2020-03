Le operatrici del servizio civile consegnano a domicilio libri e dvd

Le ragazze si rendono disponibili anche per l'acquisto di farmaci per conto di over 65 e malati

Di: Redazione Sardegna Live

Le operatrici del Servizio Civile di Pattada hanno messo in campo una serie di iniziative per limitare il più possibile le uscite dei cittadini, affiancando specialmente i soggetti più deboli della comunità nell'ambito dell'emergenza coronavirus.

La Biblioteca comunale è chiusa al pubblico, ma è possibile richiedere la consegna a domicilio di libri e dvd. E' sufficiente chiamare il numero 079 755 114, interno 8, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 per prenotare film e volumi.

Inoltre, le operatrici forniranno a over 65 e persone affette da patologie un prezioso supporto per compiere acquisti di primaria importanza come farmaci o il ritiro di ricette mediche. Il recapito telefonico e gli orari di riferimento sono i medesimi.