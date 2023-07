Cagliari. Si intrufolano in casa, ma i proprietari le scoprono e catturano una 32enne: arrestata

La complice si è data alla fuga

Di: Redazione Sardegna Live

Gli agenti della polizia di Cagliari hanno arrestato una 32enne per il reato di tentato furto in abitazione in concorso con altra persona. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri nella centralissima via Dante. A chiedere l’intervento della polizia sono stati due fratelli, proprietari di un appartamento che, secondo quanto riferito, erano riusciti a bloccare una donna che si era introdotta all’interno della loro casa.

Insieme a lei una complice. Le due, intorno alle 15:30, pensando che l’appartamento fosse disabitato si sarebbero introdotte all’interno ma, dopo aver percorso qualche metro nell’andito, sarebbero state sorprese dai due proprietari che in quel momento riposavano nelle loro stanze.

Vistesi scoperte sarebbero scappate, inseguite dai due uomini, e quando hanno raggiunto la strada una sarebbe inciampata cadendo a terra, mentre l’altra ha proseguito la fuga facendo perdere le proprie tracce. L’immediato intervento degli agenti ha permesso di arrestare la 32enne.

La giovane è stata accompagnata negli uffici della Questura e, dopo le formalità di rito, arrestata per il reato di tentato furto in abitazione. I fatti accertati dagli investigatori saranno sottoposti alla valutazione del gip, nell’udienza che si terrà nella mattinata odierna.