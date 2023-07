Si riaccendono i riflettori sul Palio di Fonni: il 6 agosto la 37^ edizione

Il grande evento equestre andrà in scena presso l'Ippodromo San Cristoforo

Di: Redazione Sardegna Live

La prima settimana di agosto vedrà a Fonni un susseguirsi di eventi e appuntamenti imperdibili. Si parte il 5 agosto con Identidades, attesissima sfilata delle maschere etniche, e il Brathallos Folk Fonni, festival del folklore con gruppi e associazioni provenienti da ogni angolo del mondo.

Ma domenica 6 agosto sarà il giorno più caldo per le migliaia di appassionati delle manifestazioni equestri. Presso l'Ippodromo San Cristoforo, infatti, andrà in scena dalle ore 17:00 la 37^ edizione del Palio di Fonni.

La corsa a pelo più seguita dell'Isola, organizzata dalla Società Ippica Fonnese e trasmessa in diretta streaming da Sardegna Live, vanta un montepremi da record di 31mila euro. L'evento sarà impreziosito dalle pariglie dei cavalieri di Fonni in costume che delizieranno il pubblico con la loro abilità e destrezza esibendosi in spettacolari acrobazie in corsa.

"E' il palio più importante della Sardegna sia perché è quello più longevo, sia perché è quello più ricco - spiega a Sardegna Live Raffaele Maloccu, della Società Ippica Fonnese -. Poi ha una particolarità: ogni fantino corre per un Comune. Non c'è un fantino che corre per sé, ma sono i Comuni partecipanti a designare il proprio rappresentante".

"Il Palio di Fonni ha registrato negli anni una crescente partecipazione di fantini professionisti, che hanno un peso tendenzialmente inferiore rispetto a quello dei fantini non professionisti. Fin dalla sua nascita, la manifestazione ha cercato di porre sullo stesso piano i fantini professionisti con i fantini-pastori imponendo un peso minimo del fantino di 60 kg, che da qualche anno è stato portato a 55 kg, in modo che i non professionisti non fossero svantaggiati. Tale peso minimo viene raggiunto con l'uso di zavorre".

"Il palio - prosegue Maloccu - si corre a pelo in un galoppatoio che è uno dei pochi in Sardegna con tutte le caratteristiche (geometria, fondo, steccati, misure di sicurezza) necessarie per poter ospitare cavalli purosangue. Di questo siamo particolarmente orgogliosi come Società Ippica perché lo abbiamo realizzato con le nostre risorse per poter regalare al pubblico uno spettacolo di primissimo livello".

"La manifestazione è seguita da anni a livello nazionale, è uno degli appuntamenti più attesi. Tanti fantini arrivano dalla penisola e molti cavalli vengono preparati partecipando prima a corse importanti per arrivare a Fonni al top della condizione. Quest'anno abbiamo deciso di investire ulteriormente sulla pubblicità coinvolgendo le testate giornalistiche Sardegna Live e La Gazzetta di Siena per dare al Palio di Fonni un taglio maggiormente mediatico".