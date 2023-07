Mattinata di follia ad Assemini: banditi tentano rapina in casa e sparano nella fuga

Volevano un milione in cripto valute da un broker 23enne che vive a Dubai

Di: Redazione Sardegna Live

Volevano un bonifico di un milione di euro in cripto valute. E' la richiesta avanzata dai banditi che hanno fatto irruzione martedì mattina nell'abitazione di un 23enne esperto di trading online di Assemini.

L'episodio, come anticipato dall'Unione Sarda, è avvenuto all'alba del 25 luglio in un villino a due piani della cittadina nell'hinterland cagliaritano. Vittima Gabriele Onali, 23 anni, che per lavoro risiede a Dubai ma in questi giorni si trova a casa dei genitori. I due banditi sono entrati in azione intorno alle 5 del mattino, armati di pistole e a volto coperto. Quando hanno raggiunto il 23enne lo hanno minacciato chiedendogli di effettuare il bonifico online.

Il broker, secondo quanto ricostruito, avrebbe preso tempo dicendo di non ricordare a memoria i codici di accesso. La discussione è diventata sempre più accesa finché il padre del giovane, che si trovava al piano di sotto, si è reso conto della situazione intervenendo. Ne sarebbe nata una colluttazione in seguito alla quale i due malviventi si sono dati alla fuga esplodendo anche un colpo di pistola in aria per intimidire i due malcapitati.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e le ambulanze del 118. Padre e figlio sono stati medicati per alcune lievi escoriazioni. I carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari hanno subito avviato le indagini per risalire agli autori del gesto. Alcune telecamere della zona potrebbero aver ripreso i banditi in fuga.