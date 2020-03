Coronavirus. Sciacalli in azione nel paese deserto: Il sindaco: “Canisi de stergiu”

Suonano ai campanelli delle case spacciandosi come addetti al controllo sul virus

“Canisi de stergiu”. Inizia così il post scritto dal sindaco contro gli sciacalli che si aggirano per le vie del paese deserto e suonano ai campanelli. Il primo cittadino di Arzana, Marco Melis, sul suo profilo Facebook, lascia un messaggio avvelenato – giustamente – e mette in guardia i suoi concittadini. “Per chi non mastica l'arzanese – si legge nel post - potremmo tradurla con: sciacalli, mangia pane a tradimento, personaggi di basso profilo che approfittano della situazione”.

Nel messaggio si legge: “Questa è l'espressione che mi viene in mente pensando a quel personaggio, o personaggi, che da ieri si aggirano per le vie, deserte, del nostro paese intenti a suonare i campanelli delle case spacciandosi come addetti al controllo sul virus. Non esiste nessun addetto che va a domicilio a controllare, soprattutto di questi tempi. Per fortuna la nostra perspicacia e diffidenza ci ha aiutato anche questa volta”.

Melis invita i suoi concittadini ad essere prudenti: “Vi invito a segnalare ai carabinieri della stazione di Arzana qualsiasi persona sospetta o, se occorre, anche al sottoscritto. State a casa e uscite il meno possibile”. Chiude il messaggio con un post scriptum: “Per i furbacchioni che si approfittano di queste situazioni, non so se qualcuno di voi leggerà questo post ma vi avviso: potreste sbagliare campanello”.