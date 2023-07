Fiamme in Ogliastra, all'opera due elicotteri e un Canadair

Le fiamme a ridosso della strada provinciale 27

Di: Redazione Sardegna Live

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, 27 luglio, nell'area boschiva a ridosso della Strada provinciale 27, che collega Villagrande Strisaili a Tortolì, in Ogliastra.

Sul posto stanno lavorando per domare le fiamme quattro squadre dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Tortoli, Lanusei, Villagrande e di Nuoro.

All'opera, in totale, venti uomini, otto mezzi e due elicotteri della flotta regionale. E' in arrivo anche un canadair da Olbia per cercare di contenere il rogo nel più breve tempo possibile.