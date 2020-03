Via libera all’accordo con il Presidio Ospedaliero: disponibile il convitto maschile di via Tarragona

Lo sgombero dei locali inizierà domani

Di: Antonio Caria

Si è svolta, questa mattina, una riunione operativa per potare avanti delle operazioni congiunte insieme alla dirigenza scolastica dell’Istituto Alberghiero di Alghero nell’ambito dell’emergenza Coronavirus.

Un incontro nel corso del quale si è deciso di mettere a disposizione Presidio Ospedaliero per assistenza temporanea del personale dell’Ospedale di Alghero convitto maschile di via Tarragona.

Lo sgombero dei locali inizierà domani 8.00. “Gli ambienti – fanno sapere dal Comune di Alghero – saranno disponibili per il personale sanitario che seppur non in quarantena, svolge però attività sanitaria esposta (pronto soccorso, radiologie, ecc..) tale da rendere sconsigliabile la convivenza con familiari vulnerabili. Un’attività, questa, volta ad incrementare i livelli di sicurezza per il personale sanitario e per le loro famiglie”.

All’attività collaboreranno anche le associazioni di volontariato, i Barracelli, la Misericordia, la Radio Club Alghero, il Polisoccorso, Alghero Soccorso e gli Angeli Custodi di Alghero.