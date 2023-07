Incendio sul colle di San Michele. Truzzu: "Se doloso, pene esemplari"

Assessore Angius: "Il castello di San Michele è stato risparmiato da fiamme"

Di: Redazione Sardegna Live

"Il comune di Cagliari si è subito messo a disposizione delle autorità inquirenti fornendo la massima collaborazione per determinare le cause del rogo: nella sciagurata ipotesi che si dovesse appurare la dolosità del fatto, da cagliaritano e da Sindaco mi auguro pene esemplari per i colpevoli nemici della città. Ringrazio tutti i soccorritori che, in una giornata costellata da numerosi incendi, sono intervenuti tempestivamente a salvaguardia del Colle di San Michele". Lo dice il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, all'indomani del rogo divampato sul versante occidentale del colle di San Michele che si è successivamente propagato verso sud sospinto dal forte vento di maestrale.

Le fiamme sono state domate grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale, di Forestas e dei volontari della Protezione Civile.

"Dal primo sopralluogo - ha aggiunto il vice sindaco e assessore del Verde Pubblico Giorgio Angius - l'incendio ha interessato la macchia mediterranea della pineta storica nell'area sud-ovest del parco. L'incendio non ha interessato il castello omonimo. Ringrazio l'assessore regionale all'Ambiente Marco Porcu per l'immediata presenza sul posto e la collaborazione della Regione. Il Parco rimarrà chiuso nei prossimi giorni per garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza".