Coronavirus, il grande cuore di Nuoro e Oliena: Barbara, Sandra e Anna Maria realizzano le mascherine e le regalano alla gente

Il bellissimo gesto della sarta 37enne di Nuoro: “In questo momento di emergenza e di difficoltà penso sia fondamentale rendersi utili per aiutarci”

Di: Alessandro Congia

Nuoro e Oliena hanno un grande cuore per i sardi. Loro sono volontarie, hanno avuto la bellissima idea di cucire e realizzare artigianalmente le mascherine da regalare alla gente: Barbara Bussa, Sandra Fois e Anna Maria Caria ci hanno creduto fin da subito: “E’ un modo per aiutare la gente, per rendersi utili in un momento di assoluto bisogno”.

“Nella vita di tutti i giorni – dice Barbara Bussa, di Nuoro – realizzo costumi sardi, tradizionali, ma considerato questo momento difficile ho trovato giusto rendermi utile e aiutare chi ha bisogno. Così, utilizzando il tnt (tessuto non tessuto, n.d.r), che ha una certa consistenza e che è un materiale ‘sano’, chi adopera questa mascherina può respirare bene ed è protetto perché per come è fatto, dall’esterno i virus non possono essere respirati. Poi – aggiunge Barbara – può essere lavata e riutilizzata, basta solo igienizzarla a dovere e si utilizza nuovamente. Tempo di realizzazione? Al massimo due minuti, riesco a realizzare anche un centinaio di mascherine al giorno o anche di più, avendo il materiale a disposizione. Per questo motivo - chiede la donna – io vorrei lanciare anche un appello alla gente, se avete questo tessuto e le fettuccine elastiche da regalarci fatelo, perché noi mettiamo a disposizione la nostra manualità e manodopera ben volentieri per regalare le mascherine alle associazioni, ai cittadini, a chiunque ne abbia bisogno. E poi – conclude Barbara Bussa – speriamo che questo gesto possa estendersi a tantissime altre sarte che in questo periodo, stando a casa, possono contribuire ad affrontare l’emergenza del Coronavirus, perché tutti uniti possiamo farcela per davvero”.

