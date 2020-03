Coronavirus, i ‘volontari-vedette’ in strada per vigilare su chi non rispetta le regole. Stefano Delunas: “Uniti ce la possiamo fare”

Sindaco in testa, con forze dell’ordine, associazioni e Istituzioni per esortare la popolazione al rispetto delle disposizioni sul Covid-19

Di: Alessandro Congia

Volontari della Sos Quartu e del Nos Quartu Protezione Civile in campo, adeguatamente attrezzati con i dispositivi di protezione, per vigilare in strada contro chi non osserva le rigide e fondamentali disposizioni del Decreto.

Le associazioni di Protezione Civile stanno svolgendo un ruolo importantissimo in questi giorni di emergenza, collaborando con il Comando di Polizia Locale e coadiuvandolo nel fondamentale lavoro di informazione alla cittadinanza sulle misure necessarie per contrastare il diffondersi del virus: "Voglio quindi ringraziarle pubblicamente, così come ringrazio il nostro Comandante e tutti gli agenti che si stanno prodigando nel lavoro di controllo sul territorio - sottolinea il sindaco di Quartu, Stefano Delunas - vorrei inoltre sottolineare che l’Amministrazione ha concertato e condiviso col Comandante la necessità di mettere in sicurezza quegli agenti che, per ragioni di salute, devono evitare ogni contatto con altre persone per scongiurare la possibilità di contrarre il virus".

Gli agenti attualmente in servizio stanno svolgendo i controlli sul territorio quotidianamente; gli esiti vengono poi trasferiti in un dettagliato report, che ieri ad esempio ha interessato 22 cittadini e 63 esercizi pubblici. Il supporto delle associazioni di Protezione Civile, il loro lavoro di informazione e sensibilizzazione resta comunque fondamentale: "Le squadre sono infatti già attive con la diffusione di messaggi audio tramite altoparlanti e perlustrando la città per ricordare ai cittadini le regole da rispettare - sottolinea ancora il primo citatdino - e proprio per questo la Giunta ha deciso di assegnare loro il contributo. In ogni caso invito i cittadini a segnalare alle autorità qualsiasi attività non autorizzata".

LaSos Quartu ha già avviato da qualche giorno un servizio gratuito di consegna a domicilio di generi alimentari e farmaci destinato alle persone anziane e diversamente abili con patologie gravi: "Stiamo ora mettendo a punto un protocollo che permetta di allargare il servizio a tutti i giorni della settimana - ribadisce Delunas - con il contributo delle altre associazioni, e nei prossimi giorni verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune e nei nostri canali social le modalità per usufruirne. Si tratta di un servizio che evidenzia ancora una volta come Quartu sia una città solidale. Stiamo tutti a casa! Supereremo questo momento insieme e presto - conclude il capo della Giunta - potremo riprendere la nostra vita di tutti i giorni".