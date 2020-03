Arrestato l'autore della rapina in farmacia: ha agito col volto coperto dalla mascherina

Il bottino nascosto in un calzino

Di: Redazione Sardegna Live

I carabinieri di Sassari hanno individuato e fermato l'autore della rapina compiuta ai danni di una farmacia di Tissi. L'uomo, un 52enne di Ossi, al contrario di quanto emerso nelle prime ore ha agito da solo.

Il presunto responsabile è stato fermato nel quartiere sassarese di Santa Maria di Pisa. Secondo quanto emerge aveva ancora 300 dei 350 euro rubati, i soldi erano nascosti in un calzino. In tasca una dose di eroina appena acquistata. I militari lo hanno intercettato a bordo della sua auto.

L'uomo sarebbe entrato in farmacia senza destare alcun sospetto, come emerge dal racconto degli inquirenti. Il volto nascosto da una mascherina chirurgica, lo stesso modello usato da tanti in piena emergenza coronavirus. Poi avrebbe brandito un coltello intimando al farmacista di consegnargli l'incasso prima di fuggire.