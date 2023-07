Il Distaccamento di Polizia Stradale di Siniscola sarà intitolato all'assistente capo Terrezza

Fu investito mortalmente sulla 131 Dcn nel 2021 mentre si trovava in servizio

Di: Redazione Sardegna Live

Il 28 luglio ricorre il secondo anniversario dalla prematura scomparsa dell’Assistente Capo della Polizia di Stato Marino Terrezza e, per la ricorrenza, il Distaccamento Polizia Stradale di Siniscola sarà intitolato alla sua memoria, in quanto riconosciuto Vittima del Dovere.

La cerimonia, che avrà inizio alle ore 11:00, si svolgerà alla presenza del Capo della Polizia, delle massime Autorità della Polizia di Stato e delle autorità civili, militari e religiose provinciali e regionali, nonché dei familiari e delle organizzazioni sindacali regionali e provinciali, e ricorderà, come si legge in una nota della Questura di Nuoro, "il suo straordinario e chiaro esempio di alto senso del dovere e coraggio spinti sino all’estremo sacrificio".

Durante la mattinata verrà scoperta la targa in marmo travertino lucido posta all’ingresso della Caserma, che verrà benedetta dal Vescovo di Nuoro mons. Antonio Mura. A seguire verrà consegnata ai familiari la pergamena di intitolazione del Distaccamento a Marino Terrezza, insignito della Medaglia d’Oro al valor civile. Nel pomeriggio, presso il cimitero di Orosei, ci sarà la deposizione di un omaggio floreale a nome del Capo della Polizia, Vittorio Pisani, e a seguire la messa in suffragio in ricordo dell'agente compianto nella chiesa di Sant’Antonio ad Orosei.

IL FATTO. Era il 28 luglio 2021 quando Marino Terrezza, impiegato in un servizio di vigilanza unitamente ad altro operatore, mentre era impegnato in un soccorso ad un automobilista con l'auto in panne lungo la Strada Statale 131 Diramazione Centrale Nuorese, mentre si apprestava a raggiungere il capopattuglia, venne investito dal conducente di un veicolo che avvedutosi tardivamente delle segnalazioni di pericolo, aveva perso il controllo del mezzo e centrando in pieno il poliziotto.

Nonostante i soccorsi prestati nell’immediatezza dal personale sanitario con ripetuti tentativi di rianimazione, a seguito delle gravi lesioni riportate, Terrezza aveva tragicamente perso la vita.