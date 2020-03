Ai tempi del Coronavirus, la solidarietà agli agenti della Polizia Penitenziaria del carcere minorile: la bellissima iniziativa di un pizzaiolo cagliaritano

Un gesto concreto di calore umano e di sostegno verso chi ogni giorno indossa una divisa in un momento davvero difficile

Di: Alessandro Congia

Il cuoco del Cagliari Calcio, William Pitzalis, che collabora da alcuni anni con l'Istituto penale Minorile, attraverso la Fondazione "Carlo Enrico Giulini" ha raccolto l'idea di una pizzeria cagliaritana di voler fare una donazione al carcere. Il confronto con il direttore e il comandante della struttura ha portato all'idea di fornire la pizza per il pasto serale. Per loro, per i poliziotti penitenziari, che hanno particolarmente gradito il pensiero e l'attenzione loro rivolta: un gesto carico di significativa solidarietà.

Così Davide Bonu, titolare di una pizzeria in via Savoia a Cagliari, ha concretizzato l’iniziativa e si è messo all’opera: il servizio svolto dalla polizia penitenziaria è un lavoro tra quelli ritenuti essenziali. Operano 24 ore su 24 in un settore, come quello sanitario, dove le tensioni e le preoccupazioni sia loro sia dei detenuti, si incrociano e a tratti si sommano. Trattare con adolescenti detenuti ai quali, a causa dell'emergenza "Coronavirus", sono stati limitati una serie di diritti fondamentali, quali i colloqui visivi con i familiari, l'accesso ad alcuni benefici premiali, diverse attività trattamentali, necessita di alta professionalità e senso di responsabilità! L'attenzione, da sempre riposta dalla società esterna verso questo particolare settore, si è concretizzata nei loro confronti, verso i poliziotti.