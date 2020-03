Coronavirus. Daniela Falconi lancia l’allarme: “Non abbiamo dispositivi di protezione”

La Sindaca: “Se qualcuno ha qualcosa in magazzino ci contatti”

Di: Antonio Caria

Una foto, quella pubblicata dalla Sindaca di Fonni Daniela Falconi, che dice tutto sulla reale situazione di emergenza di questi giorni: quella dell’andito del Comune, deserto.

“Dei venti dipendenti sono in servizio qui appena in cinque: in tanti hanno scelto il telelavoro, qualcuno in ferie e qualcuno in congedo”, queste le parole della prima cittadina.

Ciò che preoccupa è la carenza di dispositivi di protezione: “Non ne abbiamo. Li stiamo finendo. Non li abbiamo – aggiunge la Falconi – per le ragazze che aiutano gli anziani e le famiglie in difficoltà. Non li abbiamo per noi. Non li abbiamo per i volontari del 118 e della ProVita. Non li abbiamo per le forze dell’ordine. Ognuna di queste persone in questi giorni sta facendo un lavoro encomiabile che non ci sono parole abbastanza grandi per ringraziarli. Dobbiamo aiutarli e sostenerli”.

Questo il suo appello: “In attesa che ci arrivi qualcosa, come promesso, dalla protezione civile, faccio un appello davvero dal cuore: mi appello a tutte quelle imprese che utilizzano mascherine e altri presidi per il loro lavoro ma che magari in questi giorni sono chiuse, agli studi medici privati, a chiunque. Qualche impresa nei giorni scorsi ha già donato alcuni presidi e loro va il mio più immenso ringraziamento. Ma se qualcuno ha qualcosa in magazzino ci contatti. È davvero la prima delle nostre urgenze.

“Sapete tutti che stanno arrivando giorni difficili, stanno salendo i contagi e la nostra provincia è una delle più esposte. Lo fermiamo solo se stiamo a casa – conclude -. Senza scuse”.