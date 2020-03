Coronavirus: 115 casi in Sardegna

Oltre 60 contagi nel Sassarese

Di: Redazione Sardegna Live

Aumenta il numero di persone colpite da Coronavirus in Sardegna. Al momento sono 115 le persone risultate contagiate, di cui settantaquattro in isolamento domiciliare. Una quarantina quelle in ospedale.

Nell'Isola si contano due vittime, una a Cagliari e una a Sassari. Due i sardi morti nella penisola a Torino e a Codogno.

La zona più colpita è il Sassarese con oltre 60 contagi. Segue la Città metropolitana di Cagliari, oltre 24 casi. Seguono il Nuorese (21), il Sud Sardegna (5) e l'Oristanese (2).

Sono 800 i test e i tamponi effettuati nell'Isola, ma gli sforzi per combattere il dilagare della pandemia continuano senza sosta.