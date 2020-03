Il giallo dei due fratelli scomparsi, Gianfranco Piscitelli: “Decisi a dare verità e risposte ai familiari di Davide e Massimiliano”

Questa sera è avvenuta la nomina del legale della famiglia Mirabiello

Di: Alessandro Congia

“Da questo pomeriggio ho ricevuto ufficialmente mandato sia come legale di fiducia che come Penelope Sardegna, di cui sono il Presidente, dalla sorella Caterina dei due scomparsi da Dolianova, Davide e Massimiliano Mirabello”.

Lo annuncia l’avvocato cagliaritano, Gianfranco Piscitelli che aggiunge: “Il 9 febbraio scorso purtroppo – dice il legale - non avendo ancora il mandato ufficiale non ho potuto partecipare ai primi accertamenti irripetibili ordinati dal pm dr. Porcu e già eseguiti dai Ris di Cagliari lo scorso 25 febbraio. Nell'inchiesta risultano per ora indagati per duplice omicidio ed occultamento di cadavere due allevatori di Dolianova, Joselito e Michael Marras, padre e figlio. Compatibilmente con il grave momento causato dall'emergenza sanitaria e le difficoltà di spostamento ed apertura degli uffici, da subito, appena depositato formalmente il mandato in Procura – aggiunge Piscitelli - mi attiverò con le indagini difensive a 360 gradi, affiancato da esperti già allertati quali la dr.ssa Roberta Bruzzone, la dr.ssa Chantal Milani, la avvocato Elisabetta Magrini, la dr.ssa Emanuela Piredda, per cercare di dare risposte a dei familiari angosciati ed ottenere verità e giustizia. Chi dimentica cancella, noi non dimentichiamo”.