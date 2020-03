Fiamme in un’azienda di demolizioni, il rogo ha distrutto anche alcuni camion: sul posto 5 squadre dei Vigili del Fuoco

L’episodio dopo le 20, alla Eco Silam, a Su Moriscau, sull’ex 131. Guardate il VIDEO

Di: Alessandro Congia

Un vasto incendio si è sviluppato all’interno di un'azienda che tratta il settore per le demolizioni industriali di materiali ferrosi e metallici, la Eco Silam, in località "Su Moriscau", i Vigili del Fuoco sono sul posto con vari automezzi per spegnere il rogo.

Da segnalazioni pervenute alla sala operativa 115, squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando stanno intervenendo dalle ore 20, in località "Su Moriscau" nei pressi dell'ex strada statale 131 in territorio del comune di Sestu, per un vasto incendio che si è sviluppato all'interno di un'attività che effettua demolizioni industriali di materiali ferrosi e metallici.

Il vasto rogo si è propagato coinvolgendo cataste di materiali plastici, metallici, gomme e automezzi. Sul posto le squadre di pronto intervento stanno operando con due Aps(autopompa serbatoio) due Abp (autobotte pompa) un'autoscala per un totale di cinque automezzi e sedici operatori.

I Vigili del Fuoco al termine delle operazioni di spegnimento daranno il via alla messa in sicurezza dell'area e agli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

