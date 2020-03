Coronavirus. Arrivato anche in Ogliastra? Chiuso temporaneamente il reparto di Cardiologia di Lanusei

Nel reparto oltre ai pazienti sono bloccati anche due medici, due infermieri e un operatore di servizi sanitari.

Di: Redazione Sardegna Live

Il Coronavirus è arrivato anche in Ogliastra? Troppo presto da dirsi. Una cosa però è certa: il reparto di Cardiologia del Nostra Signora della mercede di Lanusei è stato temporaneamente chiuso. Come riporta il sito Unidos.io di Mauro Pili, dentro sono bloccati, oltre ai pazienti, anche due medici, due infermieri e un operatore di servizi sanitari.

La decisione di chiudere in via preventiva il reparto è stata assunta in serata dai vertici sanitari dopo che si è scoperto che nei giorni scorsi quattro medici consulenti Cardiologi provenienti dall’ospedale Santissima Annunziata di Sassari sono risultati positivi al Coronavirus. La scoperta è stata fatta nel tardo pomeriggio di oggi dopo un’ennesima ondata di contagi nel nosocomio sassarese ed è stato quindi necessario riscostruire tutti gli spostamenti dei medici.

In queste ore si deciderà se sottoporre a tampone oltre al personale del reparto anche gli stessi pazienti affetti da patologie cardiologiche.

Grande apprensione e preoccupazione in Ogliastra che fino ad oggi è riuscita a tenere alla larga il temibile virus.

“La notizia – scrive Unidos.io - del blocco degli accessi al reparto di cardiologia dell’ospedale di Lanusei è l’ultima di una serie che vede coinvolte strutture ospedaliere diverse ma connesse con gli stessi casi di coronavirus. Nel corso della nottata si saprà quando saranno effettuati i tamponi e quando si avranno gli esiti. Sino ad allora il reparto resterà chiuso e il personale medico resta isolato al suo interno insieme ai pazienti”.