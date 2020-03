Coronavirus. “Tortolì aiuta”: un numero verde per aiutare i cittadini che non possono uscire di casa

Il servizio del Comune consegna spesa, farmaci ad anziani, disabili o persone in quarantena

Di: Redazione Sardegna Live

L’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Tortolì, ha attivato un numero telefonico dedicato alle persone che in questo momento di emergenza da Coronavirus non possono spostarsi da casa. Il servizio è rivolto a persone anziane e sole, diversamente abili, affette da patologie, che non hanno l’appoggio di una rete familiare o di vicinato e a coloro che sono in in quarantena obbligatoria che non possono provvedere direttamente all'acquisto di beni di prima necessità o farmaci.

I volontari del Servizio Civile risponderanno al numero 0782/600780 per dare tutte le informazioni sulle attività che hanno aderito all’iniziativa. Collaboreranno anche volontari disponibili a fare la consegna a domicilio. Per usufruire del servizio gratuito è possibile telefonare dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. Si coglie l’occasione per invitare tutte le altre attività che volessero aderire all’iniziativa di contattare gli uffici comunali per unirsi a questa rete solidale.